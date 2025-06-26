CNN: у Трампа обсуждают предоставление Ирану до $30 млрд в рамках переговоров

Администрация Дональда Трампа рассматривает различные варианты возвращения Ирана к переговорам по ядерному оружию, в том числе и финансовый стимул для развития гражданской ядерной программы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале CNN.

По словам источников CNN, представители США и стран Ближнего Востока вели непубличные переговоры с иранцами в течение последних двух недель, несмотря на эскалацию между Израилем и Ираном.

Анонимные представители администрации Трампа подчеркнули CNN, что было выдвинуто несколько предложений, но все они предусматривают полное прекращение обогащения урана Ираном.

В то же время, по крайней мере один предварительный проект предложения, о котором CNN сообщили два источника, содержит несколько стимулов для Тегерана.

Среди таких стимулов – инвестиции в размере $20-30 миллиардов в новую иранскую ядерную программу, которая не предусматривает обогащение урана и будет использоваться в гражданских целях, говорится в материале.

Один из источников подчеркнул, что эти деньги не будут поступать напрямую от США, а могут воплощаться в форме инвестиций со стороны ближневосточных партнеров.

Другие стимулы включают потенциальную отмену некоторых санкций против Ирана и предоставление ему доступа к 6 миллиардам долларов на иностранных счетах, замороженных из-за санкций США, узнал CNN.

Все собеседники телеканала, однако, подчеркнули, что речь идет только о предварительных предложениях, и неизвестно, какие окончательные условия предложат Ирану за столом переговоров.

Иран в последние дни публично отвергал возможность возвращения к переговорам – даже после ударов США по его ядерным объектам, которые, по расчетам Вашингтона, должны были усилить давление на Тегеран.

Тем не менее, Трамп накануне анонсировал встречу представителей США и Ирана "на следующей неделе", подчеркнув, что он уже "не считает необходимым" подписание какого-либо соглашения по иранской ядерной программе.