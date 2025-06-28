Почему саммит ЕС не стал прорывом для Украины, но все же принес приятные новости

Саммит Европейского совета, который состоялся в Брюсселе 26 июня, нельзя назвать успешным с точки зрения интересов Украины, хотя по крайней мере одно важное достижение по его итогам наше государство получило.

Лидеры 27 государств-членов ЕС дали политическое согласие на продолжение секторальных экономических санкций против России еще на полгода после 31 июля.

Зато по актуальному и болезненному для официального Киева вопросу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и открытии переговорных кластеров чуда не произошло: этот процесс продолжает блокировать Венгрия.

О деталях саммита ЕС, за которым в Брюсселе наблюдали корреспонденты "Европейской правды" Татьяна Высоцкая и Сергей Сидоренко, читайте в статье "Европа минус Орбан". Как саммит ЕС искал будущее для Украины и почему не преодолели сопротивление Венгрии. Далее – краткое ее изложение.

В том, что Виктор Орбан твердо настроен блокировать решение по Украине (а прежде всего относительно нашего пути к вступлению в ЕС), сомнений не было. И официальный Киев, и партнеры в ЕС осознавали, что шансы преодолеть его сопротивление до завершения председательства в Евросоюзе Польши оценивались как крайне низкие.

Понимая, что позиция Венгрии не изменится, в ЕС начали готовиться к запасному сценарию. Речь идет о принятии решений в формате "Евросоюз минус Венгрия".

Евросоюз долго держался за необходимость сохранять единство – но в конце концов "сломался". На трех последних саммитах ЕС лидерам приходится обнародовать два документа.

Один из них – это официальное, оформленное по всем правилам решение саммита при поддержке всех 27 столиц. Второй – дополнительный документ об Украине с подчеркиванием того, что его одобрили только 26 государств (без Венгрии).

Многие пункты повторяются в решениях этих трех саммитов, но есть один, крайне важный для Украины элемент, который меняется.

Теперь формат "ЕС минус Венгрия" заявил, что "высоко оценивает темпы реформ, связанных со вступлением в ЕС... приветствует значительный прогресс, которого достигла [Украина], и призывает Украину и Европейскую комиссию активизировать работу в процессе вступления в ЕС".

Более того, в документе говорится о призыве к дальнейшим действиям.

Это – первое официальное, письменное признание со стороны 26 государств-членов о том, что первый кластер во вступительных переговорах готов к открытию, что Украина выполнила все технические предпосылки для этого шага. Еврокомиссия признавала это и раньше, но государства-члены до сих пор воздерживались от совместной оценки.

Однако вместе с этим признанием документ подчеркивает: открытие переговорных кластеров состоится только тогда, "когда будут выполнены соответствующие условия". Единственным условием, которое пока остается не выполненным, является политическое согласие со стороны Венгрии, пояснили два источника "ЕвроПравды".

Орбан прекрасно это понимает, не планирует отказываться от вето и делает эту позицию основой своей политической платформы. "Мы остановили вступление Украины в Евросоюз", – заявил он в обращении к венгерской нации.

Что касается вопроса парного с Молдовой вступления в ЕС, то тексты выводов по обеим странам относительно расширения ЕС совпадают дословно.

Но есть одно отличие. Несмотря на идентичность формулировок, пункт по Украине не нашел консенсуса на саммите (ведь его поддержали только 26 государств – все, кроме Венгрии), а пункт по Молдове – поддержали все 27.

И проблемы принес не только венгерский премьер. Словакия блокирует 18-й пакет санкций против России до решения вопросов по поставкам газа после 2027 года.

Впрочем, мнение Словакии еще может измениться. В частных разговорах с "ЕвроПравдой" европейские чиновники выражают уверенность: за считанные дни со Словакией будет соглашение и санкции разблокируют.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко, читайте в статье "Европа минус Орбан". Как саммит ЕС искал будущее для Украины и почему не преодолели сопротивление Венгрии.