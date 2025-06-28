В Иране посоветовали Трампу сменить тон, если тот хочет достичь соглашения

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться "от неуважительного и неприемлемого тона", если тот хочет достичь соглашения.

Об этом иранский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Аракчи отметил, что иранский народ "не воспринимает угроз и оскорблений".

"Если президент Трамп действительно хочет достичь соглашения, он должен отказаться от неуважительного и неприемлемого тона в отношении верховного лидера Ирана, великого аятоллы Хаменеи, и перестать причинять боль миллионам его искренних последователей", – подчеркнул он.

Аракчи также пригрозил раскрытием "реальных возможностей" Ирана, что "положит конец любым иллюзиям" относительно его "силы".

"Доброта порождает доброту, а уважение порождает уважение", – резюмировал иранский министр.

Накануне Трамп заявил, что "без сомнения" отдаст приказ о еще одном бомбардировке ядерных объектов Ирана, если сочтет это необходимым.

Еще ранее Трамп анонсировал встречу представителей США и Ирана "на следующей неделе", подчеркнув, что он уже "не считает необходимым" подписание какого-либо соглашения по иранской ядерной программе.

Телеканал CNN ранее сообщил, что у Трампа обсуждают предоставление Ирану до $30 млрд в рамках переговоров.

Но Иран отрицал существование планов о возобновлении ядерных переговоров с США.