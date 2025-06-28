Немецкие истребители вылетели на перехват разведывательного самолета РФ

Истребители ВВС Германии накануне утром вылетели на перехват российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Об этом сообщает Bild, информирует "Европейская правда".

Российский самолет Ил-20М вылетел из Калининграда с выключенным транспондером и без поданного плана полета и двигался в западном направлении непосредственно к международному воздушному пространству вблизи Польши и Германии.

Вскоре российский самолет был обнаружен системами радиолокации НАТО.

НАТО сообщило об инциденте с российским самолетом так называемой группе быстрого реагирования (QRA) Вооруженных сил Германии. На перехват российского Ил-20М вылетели два истребителя Eurofighter.

В 100 километрах от немецкого побережья самолеты Eurofighter установили визуальный контакт и сделали фото российского самолета, который даже после этого не изменил курс.

Российский самолет сначала продолжил полет в западном направлении и изменил курс на север только в 40 километрах от острова Узедом. Таким образом, нарушение воздушного пространства Германии не произошло.

В 11:10 немецкие Eurofighter безопасно вернулись в Лааге. Перед этим один из самолетов преследовал российский разведывательный самолет, который пролетел мимо датского острова Борнхольм в северо-восточном направлении.

Эта операция стала девятой такого рода с начала 2025 года.

В начале июня два российских разведывательных самолета были перехвачены британскими истребителями, базирующимися в Польше, а перед этим – истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить российские самолеты, нарушившие правила полетов.