Німецькі винищувачі вилітали на перехоплення розвідувального літака РФ

Винищувачі ВПС Німеччини напередодні вранці вилітали на перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Про це повідомляє Bild, інформує "Європейська правда".

Російський літак Іл-20М вилетів з Калінінграда з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту і рухався в західному напрямку безпосередньо до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.

Незабаром російський літак був виявлений системами радіолокації НАТО.

НАТО сповістив про інцидент з російським літаком так звану групу швидкого реагування (QRA) Збройних сил Німеччини. На перехоплення російського Іл-20М вилетіли два винищувачі Eurofighter.

За 100 кілометрів від німецького узбережжя літаки Eurofighter встановили візуальний контакт і зробили фото російського літака, який навіть після цього не змінив курс.

Російський літак спочатку продовжив політ у західному напрямку і змінив курс на північ лише за 40 кілометрів від острова Узедом. Таким чином, порушення повітряного простору Німеччини не відбулося.

О 11:10 німецькі Eurofighter безпечно повернулися до Лааге. Перед цим один з літаків переслідував російський розвідувальний літак, який пролетів повз данський острів Борнхольм у північно-східному напрямку.

Ця операція стала дев’ятою такого роду з початку 2025 року.

На початку червня два російські розвідувальні літаки були перехоплені британськими винищувачами, що базуються в Польщі, а перед тим – винищувачі, які виконують місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити російські літаки, які порушили правила польотів.