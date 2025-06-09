Винищувачі НАТО перехопили два розвідувальні літаки РФ над Балтикою

Два російські розвідувальні літаки були перехоплені британськими винищувачами, що базуються в Польщі.

Про це повідомило командування Об'єднаних повітряних сил НАТО, передає "Європейська правда".

Літаки вилетіли з бази в Мальборку, щоб перехопити і супроводити російські літаки, які злетіли з Калінінградської області.

"Два російські повітряні судна були перехоплені під час одного вильоту винищувачами Eurofighter Typhoon, що служать у британських Королівських повітряних силах і розгорнуті в рамках місії НАТО Air Policing в Польщі", – йдеться у повідомленні.

Як підкреслено, місія Air Policing з нагляду за повітряним простором "є наріжним каменем залучення Альянсу до підтримання безпеки та цілісності повітряного простору". Командування також оприлюднило фотографії з операції.

Про перехоплення російських літаків також повідомило міністерство оборони Великої Британії. Повідомляється, що винищувачі вилетіли в четвер з бази в Мальборку. Їхньою метою було відстеження неідентифікованих об'єктів, що вилетіли з повітряного простору Калінінграда і не подавали жодних сигналів.

Першим перехопленим літаком був Ан-30, позначений НАТО як "CLANK", тобто спроєктований радянськими інженерами картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням.

Відразу після його перехоплення та сама пара винищувачів була перенаправлена для перехоплення другого літака, яким був Іл-20М з кодовою назвою "COOT-A". Це літак спостереження та розвідки радянських часів, призначений для розвідки, зв'язку та радіоелектронної розвідки.

Як повідомлялося, винищувачі, які виконують місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, минулого тижня тричі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити російські літаки, які порушили правила польотів.

Тоді ж повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.