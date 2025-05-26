В Польше говорят о "второй подряд очень напряженной ночи" из-за ударов РФ по Украине

Польша решила поднять в воздух истребители в ответ на действия России, которая снова атаковала Украину, используя стратегическую авиацию.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х, передает "Европейская правда"

Оперативное командование в понедельник утром предупредило, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума из-за развертывания польских и натовских самолетов.

"Внимание, в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов", – говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что это уже вторая подряд очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши, поскольку наблюдается возобновление активности стратегической авиации РФ, которая наносит ракетные удары по объектам, расположенным на территории Украины.

"Были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", – отмечается в коммюнике.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – заверили в ведомстве.

В ночь на 26 мая оккупанты нанесли очередной массированный воздушный удар по территории Украины.

В частности, Хмельницкая область подверглась очередной комбинированной атаке со стороны российских войск вторую ночь подряд.

В Киеве и большинстве областей Украины в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки российских беспилотников. По вражеским целям работала противовоздушная оборона. Также российские войска осуществили пуски ракет с бортов стратегической авиации по территории Украины.