Германия может пересмотреть поставки оружия Израилю с учетом ситуации в Газе

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул допустил пересмотр политики Берлина в отношении поставок Израилю оружия, если гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшится.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

Вадефул отметил, что "некоторые действия израильского правительства заслуживают критики", в частности из-за недели блокирования гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

"В результате мы изменили нашу риторику и, возможно, также изменим наши политические действия", – отметил он.

На вопрос, о чем именно может идти речь, глава немецкого МИД уклонился от прямого ответа, но вскользь подтвердил, что речь может идти и о поставках военной помощи Израилю.

"Израиль всегда должен иметь возможность защищаться, в том числе с помощью немецких систем вооружения. Другой вопрос – можно ли то, что происходит в секторе Газа, согласовать с гуманитарным международным правом", – сказал Вадефул.

"Мы проверяем это, и по результатам проверки, если будет необходимо, мы одобрим дальнейшие поставки оружия", – добавил он.

Новое немецкое правительство во главе с Фридрихом Мерцем усилило критику действий Израиля в Газе, несмотря на то, что Берлин считается его традиционным союзником в Европе.

Вслед за критикой главы немецкого правительства в адрес Израиля политики Социал-демократической партии Германии настаивают на прекращении поставок оружия в эту страну.