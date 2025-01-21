Трамп помиловал почти всех 1500 участников штурма Капитолия 6 января

Президент США Дональд Трамп в первый день своего президентства помиловал почти всех 1 500 человек, обвиняемых в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal.

Масштабное помилование Трампа стало выполнением его предвыборного обещания о помиловании сторонников, участвовавших в том, что федеральные судьи и прокуроры назвали атакой на американскую демократию.

Таким образом Трамп фактически перечеркнул четыре года судебного преследования, в том числе более 1100 обвинительных приговоров по делу, которое представители Министерства юстиции назвали крупнейшим расследованием в истории США.

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Помиловав практически всех обвиняемых, Трамп смягчил приговоры более чем десятку других.

Трамп помиловал бывшего председателя Proud Boys Энрике Таррио, которого в 2023 году приговорили к 22 годам заключения, и смягчил приговор основателю Oath Keepers Стюарту Роудсу, которому было предписано провести 18 лет за решеткой за заговор с целью помешать мирной передаче власти.

Массовость помилований противоречила "индивидуальному подходу", о котором Трамп и его союзники заявляли накануне инаугурации. И это было сделано вопреки предостережениям союзников-республиканцев, которые выступали против помилования подсудимых, нападавших на полицию.

Помилование даст ограниченную немедленную выгоду более 700 обвиняемым, осужденным в связи с атакой на Капитолий, которые либо уже отбыли тюремные сроки, либо никогда не находились за решеткой.

Указ Трампа также поручил Министерству юстиции закрыть все дела, связанные с атакой 6 января, в том числе сотни уголовных производств, в которых обвиняемые ожидали суда или приговора.

Трамп также совершил обещанный шквал исполнительных действий в первый день своего правления, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Трамп рассказал в Белом доме, как Путин разрушает Россию, не завершая войну.