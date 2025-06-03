Дуда пригласил своего преемника на встречу

Действующий президент Польши Анджей Дуда пригласил на встречу Кароля Навроцкого, который сменит его на этом посту, рассказали в штабе победителя нынешних выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил руководитель избирательного штаба Навроцкого Павел Шефернакер, которого цитирует Polsat News.

По словам Шефернакера, встреча Дуды и Навроцкого состоится во вторник, 3 июня.

"Я знаю, что господин президент Анджей Дуда пригласил господина новоизбранного президента Кароля Навроцкого, и я думаю, что можно подтвердить, что такая встреча состоится", – сказал руководитель избирательного штаба Навроцкого.

Также Шефернакер сообщил, что сейчас происходит согласование графика избранного президента.

"Я думаю, что в ближайшие часы, дни будут объявления относительно выступлений, встреч, переговоров", – анонсировал он.

Между тем сам Дуда рассказал, что уже имел короткую встречу с Навроцким.

"Когда я сказал ему, что вскоре встречусь с вами, он (Навроцкий. – Ред.) попросил передать вам искренний привет и пообещал, что сам приедет", – сказал действующий президент во время встречи с поляками, проживающими в Литве.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.