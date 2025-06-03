Дуда запросив на зустріч свого наступника

Чинний президент Польщі Анджей Дуда запросив на зустріч Кароля Навроцького, який змінить його на цій посаді, розповіли у штабі переможця цьогорічних виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив керівник виборчого штабу Навроцького Павел Шефернакер, якого цитує Polsat News.

За словами Шефернакера, зустріч Дуди і Навроцького відбудеться у вівторок, 3 червня.

"Я знаю, що пан президент Анджей Дуда запросив пана новообраного президента Кароля Навроцького, і я думаю, що можна підтвердити, що така зустріч відбудеться", – сказав керівник виборчого штабу Навроцького.

Також Шефернакер поінформував, що наразі відбувається узгодження графіку обраного президента.

"Я думаю, що в найближчі години, дні будуть оголошення щодо виступів, зустрічей, переговорів", – анонсував він.

Тим часом сам Дуда розповів, що вже мав коротку зустріч із Навроцьким.

"Коли я сказав йому, що незабаром зустрінуся з вами, він (Навроцький. – Ред.) попросив передати вам щирий привіт і пообіцяв, що сам приїде", – сказав чинний президент під час зустрічі з поляками, які проживають у Литві.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.