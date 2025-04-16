Госдеп США окончательно закрывает центр противодействия иностранной дезинформации

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о закрытии Центра глобального взаимодействия (GEC) – созданного в 2016 году структурного подразделения для борьбы с иностранной дезинформацией.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Рубио сделал 16 мая.

По словам государственного секретаря, GEC "тратил миллионы долларов на активное замалчивание и цензуру голосов американцев, которым он должен был бы служить".

"При администрации президента Трампа мы всегда будем работать над защитой прав американского народа, и это важный шаг в продолжении выполнения этого обязательства", – добавил Рубио.

Центр глобального взаимодействия был создан при Госдепе США в 2016 году. Его годовой бюджет ранее составлял 61 миллион долларов, а штат – около 120 человек.

GEC давно был объектом критики республиканцев в Конгрессе, которые обвиняют его в цензуре и слежке за американцами. Центр критиковал и Илон Маск, который в 2023 году назвал его "угрозой для нашей демократии".

Руководство GEC отвергло эти обвинения, назвав свою работу важной для борьбы с иностранными пропагандистскими кампаниями.

Фактически Центр глобального взаимодействия прекратил работу с конца 2024 года, поскольку в бюджете не было заложено денег на его финансирование. Это впервые за восемь лет оставило Госдеп без специального ведомства для отслеживания и противодействия дезинформации со стороны оппонентов США.

В прошлом году именно на базе GEC было объявлено о запуске многонациональной Украинской коммуникационной группы, базирующейся в Варшаве, для противодействия российской дезинформации о войне в Украине.