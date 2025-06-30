В партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" возмутились "атаками" в материалах "Европейской правды" о пропагандистском "референдуме" в Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу сделал коммуникационный директор "Фидес" Тамаш Менцер.

Менцер заявил об „атаке" против организованного венгерскими властями опроса граждан о вступлении Украины в ЕС в материалах "Европейской правды".

Он назвал редактора "ЕП" Сергея Сидоренко "любимым журналистом Зеленского" и заявил, что тот умышленно подыгрывает утверждениям оппозиционной партии „Тиса" о том, что результаты "референдума" Орбана не являются объективными и не отражают реального мнения венгерского общества.

"Совершенно понятно, что Зеленский и „Тиса" действуют в сговоре друг с другом", – заявил коммуникационный директор "Фидес", и процитировал как слова Сидоренка, что в Украине хотят смены власти в Венгрии, поскольку "Тиса" и ее лидер Петер Мадяр поддержали бы членство Украины в ЕС.

"Суверенистское правительство Орбана и политическое сообщество Фидес-христианских демократов (...) будет защищать решение венгерского народа от любых атак", – заявил Менцер.

В качестве источника якобы слов Сергея Сидоренко о "стремлении смены власти со стороны Зеленского" Менцер отметил видеоблог "ЕП" с июньского саммита ЕС, однако такого заявления в видео нет.

Более того, ЕП неоднократно декларировала, что Киев должен сдерживаться от публичных заявлений о необходимости смены власти в Укгорщине. Так, в статье о том, как Украине следует реагировать на антиукраинские действия Орбана, Сидоренко отмечал, что Киеву следует воздерживаться от публичной критики Орбана, чтобы не давать ему пространства для манипуляций, а также – что не стоит ожидать явно проукраинской позиции от оппозиционной "Тисы", поскольку большая часть венгерского общества не готова это воспринимать.

"Конечно, пока Орбан остается главой Венгрии, невозможно обойти его вето в тех вопросах, в которых требуется единодушие. Но что поделаешь, мы не можем своим решением сменить власть в любом государстве Европейского Союза", – сказал в одном из фрагментов того видео Сергей Сидоренко. Далее он отмечает, что "когда Орбан изменится – а хочется верить, что это когда-нибудь произойдет – мы сможем наверстать упущенное и двигаться к вступлению в ЕС".

Напомним, в правительстве Венгрии заявили, что на "референдуме" о вступлении Украины в ЕС против этого высказались 95% проголосовавших.

Виктор Орбан заявил, что с таким результатом получил мандат еще громче выступать против Украины в ЕС.