Орбан: мы остановили вступление Украины в Евросоюз

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что результаты так называемого "референдума" относительно членства Украины в ЕС, организованного его правительством, позволили остановить вступление Украины в сообщество.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан заявил в эфире государственного радио в пятницу, его цитирует Telex.

Орбан сказал, что Венгрия "понимает украинцев и видит их героическую борьбу".

"Также мы видим, что им нужна помощь, но хотим помогать так, чтобы при этом не уничтожить себя. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы разрушим самих себя. Мы мгновенно втянулись бы в войну с Россией и принесли бы ее на территорию ЕС, а значит – и на территорию Венгрии", – заявил премьер-министр Венгрии.

"Вчера, благодаря более чем двум миллионам голосов на Voks2025, мы остановили вступление Украины в Евросоюз", – добавил он.

Глава правительства Венгрии заявил, что Украина не по своей вине остается "неопределенным образованием".

"Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. Эта опасность существовала и в других странах бывшего советского блока. Именно поэтому их сначала принимали в НАТО, потому что Альянс мог гарантировать эти границы. И только потом ЕС принимал другие соответствующие страны", – продолжил Орбан, добавив, что Украину нельзя принимать в НАТО, ведь это означало бы немедленную войну.

Напомним, накануне на саммите ЕС 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной по вступлению и согласились принять к сведению оценку Еврокомиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы".

В четверг Орбан заявил, что результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС уполномочили его еще громче выступать против членства Украины в блоке.

В четверг в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что против высказались 95% голосовавших.