У Орбана объявили результаты пропагандистского "референдума" по Украине в ЕС

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

У Орбана объявили, что всего в консультациях по этому вопросу приняли участие 2 млн 278 тысяч венгров, из которых 95% высказались против вступления Украины в ЕС и 5% – за.

Заявленное количество участников "референдума" составляет примерно 29% от количества венгерских избирателей, которые в прошлом году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн человек).

Telex отмечают, что количество голосов и в целом результат голосования может вызвать обоснованные сомнения, поскольку практическая проверка показала, что один человек может проголосовать дважды, если зайдет в систему с разными адресами электронной почты.

Представитель правительства Гергей Гуйяш на одном из последних брифингов заявил, что печатные бюллетени проходят нотариальную проверку и их "невозможно фальсифицировать", и ведется проверка также электронных голосов. В то же время он не смог ответить, обнаружит ли система тех, кто подал голос сначала на бумажном бюллетене, а затем в электронном виде. Представитель заявил, что онлайн-голоса составляют лишь около 10% от общего количества.

Ранее оппозиционный политик, председатель партии "Тиса", Петер Мадяр заявил о провале "референдума" Орбана по Украине. Он утверждает, что реально в голосовании приняли участие около 600 тысяч человек.

В МИД Украины считают, что правительство Венгрии приложило "максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат" в консультациях VOKS2025 по вступлению Украины в ЕС.

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