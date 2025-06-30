У партії Орбана обурилися "атаками" у статтях "Європейської правди"

У партії угорського прем’єра Віктора Орбана "Фідес" обурилися "атаками" у матеріалах "Європейської правди" про пропагандистський "референдум" щодо вступу України у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу зробив комунікаційний директор "Фідес" Тамаш Менцер.

Менцер заявив про "атаку" проти організованого угорською владою опитування громадян щодо вступу України у ЄС у матеріалах "Європейської правди".

Він назвав редактора "ЄП" Сергія Сидоренка "улюбленим журналістом Зеленського" та заявив, що він умисно підігрує твердженням опозиційної партії "Тиса" про те, що результати "референдуму" Орбана не є об’єктивними і не відображають реальної думки угорського суспільства.

"Абсолютно зрозуміло, що Зеленський і "Тиса" діють у змові одне з одним", – заявив комунікаційний директор "Фідес", та навів нібито слова Сидоренка, що Зеленський хоче зміни влади в Угорщині, оскільки "Тиса" і її лідер Петер Мадяр підтримали би членство України в ЄС. "Сувереністський уряд Орбана і політична спільнота Фідес-християнських демократів (...) буде захищати рішення угорського народу від будь-яких атак",- заявив Менцер.

Як джерело нібито слів Сергія Сидоренка про "прагнення зміни влади з боку Зеленського" Менцер зазначив відеоблог "ЄП" з червневого саміту ЄС, проте такої заяви у відео немає.

Понад те, ЄП неодноразово декларувала, що Київ має стримуватися від публічних заяв про потребу зміни влади в Укгорщині. Так, у статті про те, як Україні варто реагувати на антиукраїнські дії Орбана, Сидоренко наголошував, що Києву варто утримуватись від публічної критики Орбана, щоби не давати йому простору для маніпуляцій, а також – що не варто очікувати явно проукраїнської позиції від опозиційної "Тиси", оскільки велика частина угорського суспільства не готова це сприймати.

"Звичайно, поки Орбан лишається керівником Угорщини, неможливо обійти його вето у тих питаннях, в яких потрібна одностайність. Але що зробиш, ми не можемо своїм рішенням змінити владу у будь-якій державі Європейського Союзу", – сказав в одному з фрагментів того відео Сергій Сидоренко. Далі він зазначає, що "коли Орбан зміниться – а хочеться вірити, що це колись станеться – ми зможемо надолужити і рухатися до вступу у ЄС".

Нагадаємо, в уряді Угорщини заявили, що на "референдумі" щодо вступу України в ЄС проти цього висловилися 95% тих, хто голосував.

Віктор Орбан заявив, що з таким результатом отримав мандат ще гучніше виступати проти України в ЄС.