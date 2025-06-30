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Главе МИД Германии показали, как дежурит одна из переданных Украине IRIS-T

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Новости — Понедельник, 30 июня 2025, 18:29 — Мария Емец

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Киев посетил позиции, где дежурит одна из переданных Украине систем ПВО IRIS-T.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из фотоотчета министра о визите на странице МИД Германии.

На одном из опубликованных фото о визите Вадефуля можно увидеть, как он общается с военными, обслуживающими систему ПВО IRIS-T, которую легко узнать по характерным внешним признакам.

"Украина защищает не только свой суверенитет и свободу, но и европейские от варварских атак России, которые в последнее время стали еще более жестокими. Германия твердо поддерживает Украину. Мы стремимся создать новые совместные предприятия вместе с немецким ОПК, чтобы Украина могла производить быстрее и больше оружия для своей обороны. Потребности Украины огромны, поэтому мы действуем уже сейчас", – говорится в сопроводительном тексте.

Немецкая IRIS-T является новой разработкой, Украина стала первой страной, которая получила эти системы на вооружение и испытала в реальном боевом применении. Одни из последних новых систем поступили в апрельском пакете военной помощи от Германии.

В мае 2025 года в Минобороны Украины раскрыли детали соглашения с компанией Diehl Defence на производство дополнительных IRIS-T для Украины и ракет к ним.

Напомним, 30 июня министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с визитом в Украину.

В комментариях СМИ после прибытия он сказал, что "свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей" внешней и безопасности политики Германии.

Накануне Вадефуль предостерег от преуменьшения угрозы, которую Россия представляет для самой Германии.

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