Главе МИД Германии показали, как дежурит одна из переданных Украине IRIS-T

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Киев посетил позиции, где дежурит одна из переданных Украине систем ПВО IRIS-T.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из фотоотчета министра о визите на странице МИД Германии.

На одном из опубликованных фото о визите Вадефуля можно увидеть, как он общается с военными, обслуживающими систему ПВО IRIS-T, которую легко узнать по характерным внешним признакам.

Wir wollen neue Joint Ventures mit der deutschen Rüstungsindustrie aufbauen, damit die Ukraine selbst schneller und mehr für die eigene Verteidigung produzieren kann. Der Bedarf der Ukraine ist enorm – deshalb handeln wir jetzt. @AussenMinDE 2/2 pic.twitter.com/ZuqZn5RpgZ – Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) June 30, 2025

"Украина защищает не только свой суверенитет и свободу, но и европейские от варварских атак России, которые в последнее время стали еще более жестокими. Германия твердо поддерживает Украину. Мы стремимся создать новые совместные предприятия вместе с немецким ОПК, чтобы Украина могла производить быстрее и больше оружия для своей обороны. Потребности Украины огромны, поэтому мы действуем уже сейчас", – говорится в сопроводительном тексте.

Немецкая IRIS-T является новой разработкой, Украина стала первой страной, которая получила эти системы на вооружение и испытала в реальном боевом применении. Одни из последних новых систем поступили в апрельском пакете военной помощи от Германии.

В мае 2025 года в Минобороны Украины раскрыли детали соглашения с компанией Diehl Defence на производство дополнительных IRIS-T для Украины и ракет к ним.

Напомним, 30 июня министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с визитом в Украину.

В комментариях СМИ после прибытия он сказал, что "свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей" внешней и безопасности политики Германии.

Накануне Вадефуль предостерег от преуменьшения угрозы, которую Россия представляет для самой Германии.