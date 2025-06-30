Сибига рассказал о переговорах с главой МИД Германии в Киеве

На переговорах с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем в Киеве речь шла о военной поддержке Украины и сотрудничестве в оборонной сфере, а также о многих других вопросах двусторонних отношений.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что они говорили о том, как дальше останавливать агрессию РФ против Украины и уменьшать угрозы со стороны России для Европы.

Он поблагодарил Германию за лидерство в вопросах поддержки Украины, в частности военной помощи и усиления ПВО.

"Мы обсудили, как достигать мира благодаря силе, что предусматривает два ключевых компонента – усиление Украины и увеличение давления на Россию. Благодарны Германии за значительную роль в усилении воздушного щита Украины. Немецкое оружие спасает украинские жизни. Также обсудили немецкий вклад в украинское производство дальнобойных возможностей и БПЛА – это взаимно выгодное сотрудничество", – рассказал Андрей Сибига.

Кроме того, он поблагодарил Германию за активную роль в подготовке 18-го пакета санкций ЕС против России.

"Мы также затронули вопрос дальнейших усилий для продвижения евроинтеграции Украины. Ценю сильную поддержку Германией членства Украины в ЕС", – отметил Сибига.

Напомним, 30 июня министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с визитом в Украину.

В комментариях СМИ по прибытии он сказал, что "свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей" внешней политики и политики безопасности Германии.

Накануне Вадефуль предостерег от преуменьшения угрозы, которую Россия представляет для самой Германии.