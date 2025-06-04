В Литве начали расследование из-за предоставления займа компании премьер-министра

В Литве главная комиссия по служебной этике (VTEK) в среду приняла решение начать расследование в отношении возможного конфликта интересов премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса из-за сообщения о том, что компания, которая частично принадлежит ему, получила льготный кредит от национального банка развития ILTE.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Как отметил председатель комиссии Гедиминас Сакалаускас, "предметом расследования будут действия и поведение премьер-министра на заседании правительства".

По этому вопросу в VTEK поступило три обращения – от самого премьера, от Комиссии по предотвращению коррупции Сейма, возглавляемой консерватором Арвидасом Анушаускасом, а также от оппозиционного Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (TS-LKD).

Во вторник Палуцкас повторил, что не участвует в управлении своими компаниями с 2020 года, и предложил адресовать все вопросы руководителям фирм, а не ему как акционеру.

Он также заявил, что призывы взять на себя ответственность и уйти в отставку из-за кредита для его компании – это "высосанные из пальца" претензии.

В свою очередь Специальная служба расследований (STT) сообщила, что оценивает информацию, опубликованную в СМИ, а банк ILTE обещает в течение недели провести внутренний аудит.

Недавно было опубликовано расследование, проведенное журналистским центром Siena и Laisvės TV. Оно показало, что компания Garnis, планирующая производство аккумуляторных систем, получила 200 тысяч евро льготного кредита от ILTE в то время, когда Палуцкас уже занимал должность премьер-министра. Ему принадлежат 49% акций этой компании.

В это же время – в феврале и марте – правительство с участием Палуцкаса принимало решения, касающиеся деятельности банка ILTE: в Сейм подали поправки в закон, регулирующий работу национального банка развития, а также утвердили лимиты заимствований для учреждений центральной власти, включая сам ILTE.

Палуцкасу также частично (51%) принадлежит и другая компания – Emus. Эта фирма не могла претендовать на льготный кредит, поскольку работает слишком давно. Garnis также не смог бы получить этот кредит, если бы формально входил в одну группу с Emus.

Поэтому в публичном пространстве звучат предположения, что компания Garnis могла быть создана специально ради получения кредита.

Тем временем опросы в Литве демонстрируют падение рейтинга доверия к премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу.