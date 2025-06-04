Генсек НАТО прокомментировал роль Украины на саммите Альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обещает обсуждение Украины и ее присутствие на саммите в Гааге.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Брюсселе накануне совместного заседания министров обороны Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Это заявление стало первым официальным подтверждением со стороны Альянса относительно приглашения президента Украины на встречу лидеров. До сих пор это сообщали только неофициально, в том числе источники "Европейской правды".

"Мы пригласим Украину на саммит, и в ближайшее время представим программу", – заявил генеральный секретарь.

Отметим, что на встречу лидеров Альянса государства-партнеры приглашаются только на уровне лидеров, то есть речь идет о приглашении Зеленского. Впрочем, генсек отказался комментировать формат участия Украины, отметив, что это будет раскрыто в официальной программе.

Марк Рютте также отметил, что речь идет не только об участии Украины, но и о ее присутствии в повестке дня. "Конечно, Украина будет обсуждаться на саммите", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", в НАТО хотят зачислить помощь Украине в расходы на оборону.

Также на этой неделе Белый дом подтвердил участие Трампа в саммите НАТО.