Сенатор США приравнял мастерство операции "Паутина" к ликвидации бен Ладена

Американский сенатор Ричард Блументаль приравнял недавние атаки украинских беспилотников на военные объекты вглубь территории России – так называемую операцию "Паутина" – к операции по ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.

Об этом Блументаль рассказал Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам сенатора, эти украинские удары опровергают распространенное заблуждение о якобы проигрыше Украины в войне и могут изменить позицию Вашингтона в пользу усиления поддержки Киева.

"Они могут поражать авиабазы за 4 тысячи миль (более 6 тысяч километров) от Украины. Они могут ударить где угодно", – заявил Блументаль.

"Одним только мастерством и дерзостью эти атаки могут быть поставлены в один ряд с рейдом США на Осаму бен Ладена и израильской операцией с пейджерами как одно из крупнейших военных достижений последних лет", – добавил американский сенатор.

Блументаль также отметил, что хотя Белый дом пока не спешит поддерживать новый санкционный законопроект, импульс на поле боя может повлиять как на президента Дональда Трампа, так и на скептически настроенных законодателей.

"События повлияют на Белый дом – и, возможно, на некоторых друзей президента здесь", – сказал сенатор, имея в виду своего коллегу Линдси Грэма. Он добавил, что Конгресс может двигаться в вопросе санкций самостоятельно, и президент Трамп не обязательно должен это поддержать.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что верхняя палата Конгресса уже на этой неделе начнет рассмотрение новых масштабных санкций против России из-за отсутствия прогресса в достижении перемирия в Украине.

Сенаторы регулярно обнародуют угрозы ударить по РФ санкциями, которые назвали "разгромными", но до сих пор до реализации не дошло.