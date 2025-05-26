Рютте ожидает, что саммит НАТО в Гааге утвердит оборонные расходы в размере 5% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что на июньском саммите в Гааге Альянс будет стремиться утвердить новую цель по расходам на оборону в размере 5% ВВП.

Об этом он сказал на Парламентской ассамблее НАТО в Детройте в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Генсек НАТО предположил, что на саммите в Гааге "мы договоримся о повышении цели по расходам на оборону до 5%".

Не вдаваясь в детали, он отметил, что целевой показатель расходов непосредственно на оборону будет "значительно превышать 3%", а связанные с обороной расходы будут направлены на смежные цели.

По данным СМИ, согласно плану Рютте, союзники обязуются до 2032 года тратить 3,5% ВВП на основные расходы на оборону и дополнительно 1,5% ВВП на связанные с обороной расходы, такие как кибербезопасность и инфраструктура.

Непублично известно, что Испания является последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану Альянса объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону.

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