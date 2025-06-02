Зеленский рассказал коллегам в Вильнюсе, что показала операция "Паутина"

Операция Службы безопасности Украины "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне с РФ и способна наносить врагу ощутимые потери, которые заставляют его задуматься о дипломатии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Бухарестской девятки" и северных стран в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда".

Глава государства подчеркнул, что основным приоритетом для Украины остается укрепление обороны. Он поблагодарил партнеров за пакеты поддержки, развитие совместного производства вооружения и особенно – за инвестиции в военную промышленность Украины.

"Европа вместе с Америкой имеет лучшее оружие, чем Россия. У нас также есть более сильные тактические решения – наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии", – сказал Зеленский.

Президент обратил внимание на риски, которые несет Россия для всего региона. В частности, он призвал обратить внимание на действия РФ в Беларуси.

Зеленский подчеркнул, что Украина способна покрыть до 40% своих оборонных потребностей благодаря собственному производству, однако для этого необходимо стабильное финансирование. "Наши операции демонстрируют, какое влияние имеют инвестиции, особенно в беспилотники", – отметил глава государства.

Отдельно президент напомнил о насущной потребности в системах противовоздушной обороны.

"И нам все еще срочно нужны средства ПВО, особенно комплексы Patriot и ракеты к ним. Каждый из вас знает, что нам нужно и чем вы можете помочь. Нужны решения", – подытожил Зеленский.

Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" – одна из самых масштабных и сложных диверсионных операций против военной авиации России, проведенная 1 июня 2025 года.

В результате операции был поражен 41 российский военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова после спецоперации СБУ "Паутина" заявила, что Украина имеет свои карты в войне.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя украинскую атаку на российские военные аэродромы, в результате которой были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики, заявила, что Украина успешно защищает себя.