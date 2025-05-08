Сейм Литвы одобрил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин

В четверг Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Для того чтобы Литва могла выйти из конвенции, нужно было не менее 85 голосов парламентариев. "За" проголосовали 107 депутатов, трое воздержались.

В Минобороны Литвы уточнили, что выход вступит в силу через шесть месяцев.

Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

В конце апреля это решение поддержал комитет по вопросам национальной безопасности и обороны литовского Сейма.

По данным МИД Литвы, 32 страны мира не являются членами Оттавской конвенции – среди этих стран Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай.

Литва ратифицировала конвенцию, направленную на ликвидацию противопехотных мин, в 2003 году. Соглашением обязались не использовать, не создавать, не производить, не приобретать, не накапливать, не хранить и не передавать противопехотные мины.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

Норвегия заявила, что не выйдет из международной конвенции о запрете противопехотных мин, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай вражеской агрессии.