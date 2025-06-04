Финляндия продлила чрезвычайное положение на границе с Россией до конца 2026 года

Парламент Финляндии в среду проголосовал за продление действия чрезвычайного положения, позволяющего стране отклонять заявления о предоставлении убежища мигрантам, которые направляются через границу с Россией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Финляндии попросило депутатов продлить действие законодательства о чрезвычайном положении на 18 месяцев – до конца 2026 года, для чего нужно было пять шестых голосов в 200-местном парламенте.

Закон одобрили 168 голосами "за" и 29 "против".

"Закон о границе принят, но с трудом. Спасибо большинству, которое думало о лучшем для родины", – прокомментировала министр финансов Финляндии Риикка Пурра.

Напомним, закон о чрезвычайном положении, который позволил Финляндии отклонять заявки на убежище от мигрантов, направляющихся из России, был утвержден в июле 2024 года.

Он был частью ответа правительства на миграционное давление, инспирированное Россией – границу с которой Финляндия закрыла в конце 2023 года.

Тем временем параллельно финские власти возводят забор на границе с РФ.