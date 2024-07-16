Президент Финляндии подписал закон для блокировки мигрантов, следующих из РФ
Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон, дающий пограничникам право блокировать искателей убежища, пересекающих границу из России, после того, как страна была вынуждена закрыть свою границу из-за наплыва мигрантов.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Стубба, которое обнародовала канцелярия главы государства.
По его словам, закон отступает от Конституции Финляндии, но является жизненно важным для национальной безопасности страны.
Он добавил, что дискуссии вокруг закона свидетельствуют о "сильной преданности" финнов национальной безопасности и верховенству права.
"Несмотря на разногласия во мнениях, у каждого в сердце – лучшие интересы Финляндии. Поддерживаем всегда атмосферу дискуссии, в которой мы слушаем и уважаем взгляды друг друга", – резюмировал президент Финляндии.
На прошлой неделе парламент Финляндии принял закон, дающий пограничникам право разворачивать искателей убежища, пересекающих границу из России.
С марта в страну не прибыл ни один новый искатель убежища – Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце прошлого года.
Финляндия обвинила Россию в том, что она превращает миграцию в оружие, поощряя десятки мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали, пересекать границу. Кремль отрицает эти обвинения. Хельсинки считает, что Москва поощряет пересечение границы в ответ на вступление в НАТО Финляндии, которая поддерживает Украину.
Финляндия также усилила безопасность закрытой границы с Россией.