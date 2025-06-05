Главный адвокат высшего судебного органа ЕС заявила в четверг, что Венгрия нарушает законодательство Европейского Союза, ограничивая доступ детей к контенту, связанному с ЛГБТ+.

Об этом говорится в мнении генерального адвоката Суда ЕС, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Эта юридическая позиция предшествует окончательному решению Суда Европейского Союза, которое может заставить правительство Виктора Орбана отменить один из самых противоречивых законов – принятый в 2021 году закон, запрещающий "продвижение" гомосексуальности и изменение гендера в любых медиа, доступных детям.

По словам генерального адвоката суда Тамары Чапеты, Венгрия "значительно отошла от модели конституционной демократии". Она отмечает, что будапештские нормы основываются на ценностном суждении о том, что жизнь гомосексуальных и нецисгендерных лиц не имеет равного статуса с гетеросексуальной и цисгендерной.

Эта правовая оценка усиливает позицию Европейской комиссии в ее противостоянии с Будапештом по фундаментальным правам, что обострилось после того, как венгерское правительство в марте запретило прайд в Будапеште и позволило полиции использовать биометрические камеры для идентификации организаторов и участников акций.

Хотя мнение генерального адвоката не является обязательным к исполнению, оно часто указывает на направление, в котором может принять решение Суд ЕС.

Ожидается, что окончательный вердикт по делу будет вынесен в течение нескольких месяцев.

Еврокомиссия начала процедуру привлечения Венгрии к ответственности в июле 2021 года после принятия Венгрией соответствующего закона, который ограничивает доступ детей к ЛГБТ+ контенту в телевизионных программах, рекламе, книгах, уроках полового воспитания и тому подобное.

Однополые пары и трансгендерные лица запрещены в дневном телеэфире и рекламе, а книги с тематикой ЛГБТ+ должны быть запечатаны и не могут продаваться рядом со школами или церквями.

В декабре 2022 года исполнительный орган ЕС передал дело в суд, получив поддержку 15 государств-членов и Европейского парламента.

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