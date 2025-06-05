Головна адвокатка найвищого судового органу ЄС заявила у четвер, що Угорщина порушує законодавство Європейського Союзу, обмежуючи доступ дітей до контенту, пов’язаного з ЛГБТ+.

Про це йдеться у думці генеральної адвокатки Суду ЄС, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Ця юридична позиція передує остаточному рішенню Суду Європейського Союзу, яке може змусити уряд Віктора Орбана скасувати один із найбільш суперечливих законів – ухвалений у 2021 році закон, що забороняє "просування" гомосексуальності та зміну гендеру в будь-яких медіа, доступних дітям.

За словами генеральної адвокатки суду Тамари Чапети, Угорщина "значно відійшла від моделі конституційної демократії". Вона наголошує, що будапештські норми ґрунтуються на ціннісному судженні про те, що життя гомосексуальних і нецисгендерних осіб не має рівного статусу з гетеросексуальним та цисгендерним.

Ця правова оцінка посилює позицію Європейської комісії у її протистоянні з Будапештом щодо фундаментальних прав, що загострилося після того, як угорський уряд у березні заборонив прайд у Будапешті дозволив поліції використовувати біометричні камери для ідентифікації організаторів та учасників акцій.

Хоча думка генерального адвоката не є обов’язковою до виконання, вона часто вказує на напрямок, у якому може ухвалити рішення Суд ЄС.

Очікується, що остаточний вердикт у справі буде винесено протягом кількох місяців.

Єврокомісія розпочала процедуру притягнення Угорщини до відповідальності в липні 2021 року після ухвалення Угорщиною відповідного закону, який обмежує доступ дітей до ЛГБТ+ контенту у телевізійних програмах, рекламі, книгах, уроках статевого виховання тощо.

Одностатеві пари та трансгендерні особи заборонені у денному телеефірі й рекламі, а книги з тематикою ЛГБТ+ повинні бути запечатані та не можуть продаватися поруч із школами чи церквами.

У грудні 2022 року виконавчий орган ЄС передав справу до суду, отримавши підтримку 15 держав-членів та Європейського парламенту.

Читайте також: Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.