NYT: команда Трампа неожиданно изменила план визита Мерца

Перед личной встречей президента США и канцлера Германии в Вашингтоне 5 июня команда Дональда Трампа неожиданно изменила план визита немецкого лидера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The New York Times.

Поздно в среду представители администрации Трампа подбросили Мерцу неожиданность: они перенесли встречу в Овальном кабинете на начало визита, поместив ее в график перед рабочим обедом.

Немецкие чиновники ожидали, что сначала состоится обед, чтобы лидеры имели возможность обсудить любые разногласия наедине, до того, как заработают камеры СМИ.

Трамп неоднократно использовал свои выступления в Овальном кабинете перед журналистами, чтобы атаковать и ставить в неудобное положение своих коллег. Наиболее известными примерами являются споры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Команда Мерца понимает, насколько важна первая встреча между лидерами. Помощники Мерца, которые проинформировали журналистов перед визитом, пообщались с советниками других лидеров, посетивших Вашингтон, чтобы узнать об их опыте. Мерц сам пообщался со многими из этих лидеров, в частности недавно позвонил Рамафосе", – говорится в публикации.

В Белом доме Мерц попытается убедить Трампа придерживаться давнего обязательства США защищать Европу перед лицом все более агрессивной России, несмотря на то, что некоторые представители администрации Трампа размышляют об уменьшении американского военного присутствия.

Он также будет пытаться сосредоточить внимание Трампа на защите Украины в войне с Россией и убеждать его ввести новые экономические санкции против РФ.

На прошлой неделе канцлер Германии заявил, что Европа готова бороться за свои основополагающие ценности – свободу и демократию, отвечая таким образом на неоднократную критику ЕС со стороны администрации Трампа и, в частности, печально известную речь вице-президента Венса на Мюнхенской конференции по безопасности.