Мерц ответил Вэнсу, за что стоит Европа

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг заявил, что Европа готова, если потребуется, бороться за свои основополагающие ценности – свободу и демократию, отвечая таким образом на неоднократную критику ЕС со стороны администрации Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом Мерц сказал на церемонии вручения президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премии имени Карла Великого, его цитирует Reuters.

Мерц вспомнил речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене в феврале, во время которой тот резко раскритиковал Европу за якобы отступление от свободы слова.

Заявление Мерца прозвучало на следующий день после того, как США объявили о введении ограничений на въезд для иностранцев, которых считают причастными к цензуре в отношении американцев.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс задал нам этот вопрос на свой лад в Мюнхене в начале года: что именно мы, европейцы, вместе защищаем? За что мы стоим вместе?" – сказал Мерц.

"Дамы и господа, у нас есть не просто какой-то ответ. У нас есть самый сильный и лучший ответ, который только можно представить", – подчеркнул он.

"А именно: мы, в Европе, стоим за то, что – на протяжении веков, через многочисленные испытания и катастрофы – мы вместе осознали, развили, достигли и за что боролись: убеждение, что свобода и демократия – это ценности, которые стоят того, чтобы за них твердо стоять и, если потребуется, бороться за их сохранение", – сказал канцлер.

Мерц также заявил, что Германия не будет оставаться в стороне в деле укрепления Европы, и приветствовал "новый дух единства" среди европейцев. Он привел в пример поддержку Украины и обновление торговых и оборонных отношений с Британией, которое произошло ранее в этом месяце.

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