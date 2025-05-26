Мерц раскритиковал Израиль за наступление в секторе Газы

Федеральный канцлер Германии раскритиковал Израиль за возобновление наступления в секторе Газы, заявив, что сейчас цель этих действий вызывает вопросы.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мерц раскритиковал военную операцию Израиля в секторе Газы и ее последствия для гражданского населения.

"Что касается того, что армия Израиля сейчас делает в секторе Газы – откровенно говоря, я больше не понимаю цели", – сказал канцлер.

"То, как страдает гражданское население, особенно в последние дни, уже нельзя объяснить борьбой с террористами ХАМАС", – заявил Мерц.

Мерц отметил, что планирует беседу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, где выразит свою обеспокоенность. В то же время он напомнил об исторической вине Германии перед еврейским народом, которая обязывает ее к "большей сдержанности в публичных высказываниях в отношении Израиля, чем в отношении любой другой страны мира".

В выходные сообщалось, что в результате удара Израиля в городе Хан Юнис погибла почти вся семья палестинского врача – девять из десяти детей, а в результате удара по школе в Газе утром в понедельник погибли 52 человека. Израиль со своей стороны утверждает, что помещение использовали боевики ХАМАС.

На прошлой неделе в ЕС раскритиковали Израиль за обстрел на Западном берегу реки Иордан во время пребывания в городе Дженин делегации дипломатов. Силы обороны Израиля заявили, что дипломаты отклонились от утвержденного маршрута в "зоне активных боевых действий", поэтому израильские военные "сделали предупредительные выстрелы".

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас осудила обстрел, назвав неприемлемыми любые угрозы в адрес дипломатов, и призвала к расследованию и наказанию виновных в инциденте. Финляндия из-за этого вызвала для объяснений посла Израиля.