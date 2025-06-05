Трамп уклонился от ответа на вопрос, будет ли усиливать давление на Россию

Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос о возможном усилении давления на Россию для приближения мира в Украине.

Это произошло во время общения Трампа с журналистами в Белом доме во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает "Европейская правда".

Один из журналистов спросил американского президента, готов ли он усилить давление на Россию.

"Помните, это я положил конец "Северному потоку-2", который должен был пролегать до Германии... Никто другой этого не сделал. А потом пришел Байден и сразу же одобрил его", – ответил Трамп.

Далее он, обращаясь к Мерцу, напомнил, что в США "очень много нефти и газа", и выразил надежду, что "мы включим это в наше торговое соглашение".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может „испортить" заключение "соглашения".

Ранее в четверг президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной обстрел Россией Херсона, намекнул, что США способны заставить россиян "перестать разрушать и убивать".