Мерц у розмові з Трампом м'яко підкреслив, що Німеччина на боці України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у публічній розмові з президентом США Дональдом Трампом уник прямих суперечок з ним, але м’яко наголосив, що Німеччина на боці України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті Фрідріх Мерц ухилився від суперечок у тому, що стосується російсько-української війни. Водночас він акцентував на тому, що Трамп має найкращі важелі тиску на Росію, та дав зрозуміти, що Німеччина на боці України.

"Ми обоє погоджуємося щодо того, що це жахливо, що ця війна триває, і шукаємо способи якнайшвидше завершити її. Я сказав президенту перед тим, як ми зайшли сюди, що він – ключова особа у світі і він може зробити це, натиснувши на Росію. І ми пізніше продовжимо розмову про те, як можемо діяти у цьому питанні спільними зусиллями європейців та американців", – сказав Мерц.

Він окремо згадав питання українських дітей, примусово вивезених до Росії та вглиб окупованих територій.

"Ми на боці України, і ми намагаємося посилювати її все більше і більше, щоб змусити Путіна припинити війну", – наголосив канцлер.

Після того він пригадав роль США у звільненні Європи від нацистської окупації і поваленні нацизму у Німеччині.

"Америка знову у дуже сильній позиції для того, щоб зробити щось у питанні цієї війни і покласти їй край. Давайте говорити про те, що ми можемо зробити разом. Ми готові робити те, що ми можемо зробити. І ви знаєте, що ми надаємо допомогу Україні і готуємось посилювати тиск на Росію", – сказав Фрідріх Мерц.

Трамп, монологи якого зайняли більшу частину публічної зустрічі, порівняв російсько-українську війну з "бійкою дітей у парку" та сказав, що "розуміє Путіна" після української операції "Павутина".

Також президент США ухилився від відповіді, чи збирається посилити тиск на Москву для наближення миру.