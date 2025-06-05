Маск публично сорвался на Трампа

Американский миллиардер Илон Маск открыто выразил возмущение после заявлений президента США Дональда Трампа, который, в частности, предположил, что победил бы на выборах и без помощи первого.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили о последних публичных заявлениях Маска, в частности о его открытой оппозиции бюджетному законопроекту, известному как One Big Beautiful Bill.

Президент США в ответ заявил, что "очень разочарован" в Маске, с которым у него "были прекрасные отношения", а сейчас он "уже не знает, все ли между ними в порядке".

Далее Трамп допустил, что без помощи миллиардера в предвыборной кампании 2024 года он бы выиграл в Пенсильвании – одном из "неустойчивых" штатов, где Маск сосредоточил свои агитационные усилия.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х, которые начались с критического замечания: мол, без его помощи "Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате".

"Такая неблагодарность", – добавил он.

В последующих постах Маск продолжил резко критиковать One Big Beautiful Bill, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Попутно он начал приводить ранние заявления Трампа, где тот, среди прочего, резко критиковал увеличение бюджетного дефицита, сопровождая их саркастическими комментариями вроде: "Где человек, который писал эти слова? Его заменили на клона?"

Илон Маск в конце мая официально завершил срок работы в администрации президента США. В то же время сообщалось, что он останется неофициальным советником Трампа.

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