СМИ: Трампа раздражает, что Маск критикует его "большой прекрасный закон"

Президент США Дональд Трамп "теряет терпение" в отношении американского миллиардера Илона Маска из-за критики законопроекта о налогах и ассигнованиях, который сам глава Белого дома называет "один большой прекрасный закон".

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Высокопоставленный чиновник из Белого дома заявил, что Трамп был недоволен решением Маска выступить с критикой закона.

По его словам, президент был озадачен тем, почему глава Tesla решил усилить критику после столь тесного сотрудничества в течение четырех месяцев.

Чиновник также рассказал, что старшие советники Трампа были застигнуты врасплох последним выпадом Маска.

Источники также отмечают, что непростой союз Трампа и Маска также подорвало недавнее решение Белого дома об отзыве кандидата на должность руководителя NASA Джареда Айзекмана.

Маск, близкий соратник Айзекмана, выступал за то, чтобы он получил эту должность, и решение об отзыве его кандидатуры разозлило миллиардера.

На выходных Маск пожаловался своим коллегам, что он пожертвовал сотни миллионов долларов, чтобы помочь Трампу избраться во время прошлогодней кампании, а потом увидел, что кандидатуру Айзекмана отозвали, говорят источники.

По словам близких к нему людей, разочарование Маска из-за эпизода с NASA заставило его агрессивнее критиковать налоговый законопроект.

На вопрос, продолжают ли Трамп и Маск поддерживать крепкие отношения, представитель Белого дома ответил, что об этом еще рано говорить. Чиновник сказал, что Трамп может быть прощающим, но он не забывает такие мелочи, как эта.

Напомним, в конце мая официально завершил срок работы в администрации президента США.

По данным СМИ, часть руководства Департамента эффективности государственного аппарата (DOGE) ушла из администрации вместе с Илоном Маском.

В то же время сообщалось, что Маск останется неофициальным советником Трампа.