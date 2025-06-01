Фицо набросился на чешского евродепутата, назвав его "наемным убийцей оппозиции"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал чешского евродепутата Томаша Здеховского "наемным убийцей оппозиции" после того, как тот возглавил миссию Европарламента, которая расследовала использование субсидий ЕС в Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

На пресс-конференции в воскресенье Фицо заявил, что Здеховский, делегация во главе с которым расследовала использование правительством Словакии средств ЕС на поддержку туризма, был нанят словацкой оппозицией.

"Он приехал сюда с четким заданием, как обычный наемный политический убийца", – сказал он.

Премьер Словакии также заявил, что его правительство не имеет никаких коррупционных скандалов, а виновными в возможном злоупотреблении средствами ЕС назвал предыдущие правительства.

Евродепутат отреагировал на слова словацкого премьера на X, назвав их "отвратительной ложью, которая должна дискредитировать миссию Комитета по бюджетному контролю" Европарламента.

В комментарии Novinky Здеховский связал реакцию Фицо с тем, что мошенничество, вероятно, связано с организованной группой, о членах которой писал убитый чешский журналист Ян Куцяк.

Расследование убийства Куцяка и его невесты в 2015 году вызвало резонанс в словацком обществе и привело к отставке тогдашнего правительства Фицо.

Вернувшись к власти в 2023 году, он начал постепенное наступление на гражданское общество и оппозицию.

Отметим, на днях судья Специализированного уголовного суда Словакии Милан Цисарик наложил штраф в 200 тысяч евро на главу Центробанка страны Петра Кажимира за взятку руководителю налоговой службы.

Решение суда тогда также вызвало критику Фицо.

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