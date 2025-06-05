"Да он с ума сошел!": Трамп ответил на выпады Маска

Президент США Дональд Трамп ответил Илону Маску, который не удержался от публичной критики его бюджетного законопроекта, предложив лишить его компанию субсидий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал на Truth Social.

По мнению Трампа, в определенный момент времени Илон оказался "на грани", после чего он "попросил его уйти, забрал квоты на электромобили, которые обязывали всех покупать эти авто, которые никто не хотел".

"И он просто сошел с ума!" – заключает президент США.

Далее он предположил, что отмена государственных субсидий и заказов для компаний, которыми владеет Маск, будет "самым простым способом сэкономить в нашем бюджете миллиарды и миллиарды долларов".

На последнее предположение Маск отреагировал на Х словами: "Вперед, сделай мой день".

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.