Трамп до сих пор хочет присоединить к США Канаду. Карни ответил, что она "не продается"

Премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 6 мая категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп сказал, что по-прежнему поддерживает вхождение Канады в состав США, поскольку это, по его мнению, выгодно самим канадцам.

"Я думаю, что для граждан Канады это имеет огромные преимущества: значительно более низкие налоги, бесплатная армия, которую, честно говоря, мы вам и так предоставляем, потому что защищаем Канаду", – сказал президент США.

Реагируя на слова Трампа, канадский премьер сказал, что на рынке недвижимости "есть места, которые никогда не продаются".

"И после встреч с владельцами Канады в течение последних нескольких месяцев предвыборной кампании (могу сказать. – Ред.) – это место не продается и никогда не будет продаваться", – добавил Карни.

Далее он подчеркнул стремление своего правительства усилить вклад Канады в оборону, что Трамп поддержал, одновременно отметив: "Никогда не говорите никогда".

Канада и США десятилетиями были близкими партнерами и союзниками, но Трамп за первые месяцы президентства подорвал эти отношения, обесценивая государственность Канады и называя ее "51-м штатом", а также объявив 25% тарифы на канадские товары (которые, впрочем, сейчас на паузе для части товаров).

Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с президентом США.

В то же время Трамп, анонсируя его визит, предсказал, что у них будут "замечательные отношения".

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