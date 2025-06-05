Норвегия вводит туристический налог

Норвежские законодатели в четверг одобрили введение налога на туризм, призванного сдержать наплыв посетителей в страну и получить дополнительное финансирование для туристической инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Новый закон, принятый в Норвегии, вводит налог в размере 3% на проживание в стране и может также применяться к круизным судам, останавливающимся в районах, особенно пострадавших от туризма.

Средства, собранные за счет налога, будут направлены исключительно на улучшение туристической инфраструктуры Норвегии.

По официальным данным норвежских властей, в прошлом году в стране было зарегистрировано рекордные 38,4 миллиона ночевок, из них более 12 миллионов приходятся на иностранцев.

Живописные фьорды Норвегии привлекают все больше туристов. Однако в некоторых местах общественные туалеты и парковки переполнены, что вызывает напряженность в отношениях с местными жителями.

Между тем власти испанской Каталонии отложили план повышения с мая ежедневного туристического налога до 15 евро.

Ранее стало известно, что в Венеции возобновится плата за въезд в город, а главным нововведением этого года станет то, что туристы, которые в последнюю минуту решили посетить город, будут платить вдвое больше.