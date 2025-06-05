Норвегія запроваджує туристичний податок

Норвезькі законодавці у четвер схвалили запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів до країни та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Новий закон, ухвалений у Норвегії, запроваджує податок у 3% на проживання в країні і може також застосовуватися до круїзних суден, що зупиняються в районах, особливо постраждалих від туризму.

Кошти, зібрані за рахунок податку, будуть спрямовані виключно на поліпшення туристичної інфраструктури Норвегії.

За офіційними даними норвезької влади, минулого року в країні були зареєстровані рекордні 38,4 мільйона ночівель, з них понад 12 мільйонів припадають на іноземців.

Мальовничі фіорди Норвегії приваблюють все більше туристів. Однак у деяких місцях громадські туалети та парковки переповнені, що викликає напруженість у відносинах з місцевими жителями.

Тим часом влада іспанської Каталонії відклала план підвищення з травня щоденного туристичного податку до 15 євро.

Раніше стало відомо, що у Венеції відновиться плата за в'їзд до міста, а головним нововведенням цього року стане те, що туристи, які в останню хвилину вирішили відвідати місто, платитимуть удвічі більше.