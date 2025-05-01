В Каталонии отложили повышение туристического налога

Власти испанской Каталонии отложили план повышения с мая ежедневного туристического налога до 15 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отметили в региональном правительстве Каталонии, повышение налога с нынешних 6 до 11 евро состоится не раньше октября.

Правительство отказалось от планов повысить налог своим указом и решило передать это на рассмотрение регионального парламента, чтобы избежать потенциальных юридических проблем.

Действующий диапазон налогов применяется к гостям отелей и пассажирам круизных лайнеров в зависимости от уровня комфорта их размещения.

План повышения налога был принят после протестов жителей против чрезмерного туризма, который приводит к росту цен на жилье.

Ассоциация туристических апартаментов Барселоны Apartur заявила, что выступает против повышения налога, поскольку это приведет к удорожанию отдыха.

Там также подчеркнули, что парламент должен утверждать любое повышение только постепенно.

Ранее стало известно, что в Венеции возобновится плата за въезд в город, а главным нововведением этого года станет то, что туристы, которые в последнюю минуту решили посетить город, будут платить в два раза больше.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Флоренции приняли новые меры по противодействию массовому туризму. Среди 10 пунктов этого плана – запрет громкоговорителей для экскурсоводов и запрет установки на зданиях специальных ящиков для ключей от квартир, сдаваемых в аренду на короткий срок.