Из-за парада в день рождения Трампа в Вашингтоне приостановят работу аэропорта

Работа аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне будет приостановлена 14 июня для обеспечения пролета военной авиации над столицей в рамках празднования 250-летия Армии США, которое совпадет с 79-м днем рождения президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Аэропорт Рейгана в Вашингтоне приостановит взлеты и посадки самолетов на несколько часов 14 июня из-за военных авиашоу и других торжеств на Национальной аллее, посвященных 250-летию армии США.

По прогнозам авиационных служб, это вызовет перебои в более чем 100 рейсах и затронет тысячи пассажиров.

Празднование, которое совпадает с 79-летием Трампа, предусматривает пролет 50 армейских вертолетов над парадом с танками и военными.

Десантники из состава "Golden Knights" совершат прыжки с парашютом на площадь Эллипс рядом с Белым домом и передадут американский флаг Трампу. Завершится событие фейерверком.

В связи с этим Федеральная авиационная администрация (FAA) приостановит пассажирские авиарейсы в аэропорту Рейгана.

В документе FAA, который оказался в распоряжении газеты, указано, что наибольшие задержки ожидаются между 18:00 и 21:30 по местному времени.

Около 100 рейсов могут быть задержаны в аэропортах вылета в среднем почти на три часа. Часть рейсов может вылететь после 20:45, если погодные условия позволят использовать взлет до полудня.

На сайте Управления аэропортов Вашингтона (MWAA) предупреждают, что военный парад может "существенно повлиять на автомобильное и авиационное движение" в регионе 14 июня. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своих рейсов.

По данным аналитической фирмы Cirium, в промежутке между 18:00 и 22:00 запланировано 65 прилетов и 35 вылетов.

Двое собеседников отметили, что авиакомпании уже предупреждены, но окончательный график еще может измениться в зависимости от развития событий и погодных условий.

FAA заявило, что работает с Министерством обороны над финальным планом пролетов. Во время основных торжеств полеты в аэропорту Рейгана будут полностью остановлены.

Еще в начале апреля СМИ писали, что администрация Трампа планирует провести военный парад по улицам Вашингтона 14 июня, чтобы отметить 79-й день рождения президента США.

Планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии.

Недавно член Палаты представителей США от Республиканской партии Клаудия Тенни предложила объявить новый государственный праздник по случаю дня рождения Дональда Трампа.

В конце мая Трамп подтвердил, что на его день рождения в Вашингтоне будет "грандиозный" парад.