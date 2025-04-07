На День рождения Трампа в Вашингтоне готовят военный парад
Администрация Дональда Трампа планирует провести военный парад по улицам Вашингтона 14 июня, чтобы отметить 79-й день рождения президента США.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.
Планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии.
Представитель армии США Дэйв Батлер сказал The Hill, что там работают с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями "над тем, чтобы сделать празднование событием национального уровня".
По информации некоторых СМИ, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.
Во время своего первого срока Трамп приказал Пентагону спланировать большой военный парад после того, как посетил Париж и вдохновился мероприятием ко Дню взятия Бастилии во Франции.
Но парад отменили из-за стоимости (92 миллиона долларов) и критики – как публичной, так и внутри администрации США.
Недавно член Палаты представителей США от Республиканской партии Клаудия Тенни предложила объявить новый государственный праздник по случаю дня рождения Дональда Трампа.