Укр Рус Eng

На День рождения Трампа в Вашингтоне готовят военный парад

Новости — Понедельник, 7 апреля 2025, 22:30 — Олег Павлюк

Администрация Дональда Трампа планирует провести военный парад по улицам Вашингтона 14 июня, чтобы отметить 79-й день рождения президента США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии.

Представитель армии США Дэйв Батлер сказал The Hill, что там работают с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями "над тем, чтобы сделать празднование событием национального уровня".

По информации некоторых СМИ, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.

Во время своего первого срока Трамп приказал Пентагону спланировать большой военный парад после того, как посетил Париж и вдохновился мероприятием ко Дню взятия Бастилии во Франции.

Но парад отменили из-за стоимости (92 миллиона долларов) и критики – как публичной, так и внутри администрации США.

Недавно член Палаты представителей США от Республиканской партии Клаудия Тенни предложила объявить новый государственный праздник по случаю дня рождения Дональда Трампа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Трамп США
Реклама: