На День рождения Трампа в Вашингтоне готовят военный парад

Администрация Дональда Трампа планирует провести военный парад по улицам Вашингтона 14 июня, чтобы отметить 79-й день рождения президента США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии.

Представитель армии США Дэйв Батлер сказал The Hill, что там работают с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями "над тем, чтобы сделать празднование событием национального уровня".

По информации некоторых СМИ, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.

Во время своего первого срока Трамп приказал Пентагону спланировать большой военный парад после того, как посетил Париж и вдохновился мероприятием ко Дню взятия Бастилии во Франции.

Но парад отменили из-за стоимости (92 миллиона долларов) и критики – как публичной, так и внутри администрации США.

Недавно член Палаты представителей США от Республиканской партии Клаудия Тенни предложила объявить новый государственный праздник по случаю дня рождения Дональда Трампа.