СМИ: ЕС может внести Россию в "серый список" по отмыванию денег

Европейский Союз рассматривает возможность внесения России в свой "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств, что может усилить финансовое давление на Москву.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информацию должностных лиц Европейской комиссии, передает "Европейская правда".

Чиновники Еврокомиссии подтвердили, что вариант внесения России в "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств обсуждается – его поддерживает большинство членов Европарламента, хотя окончательное решение еще не принято.

"Есть большая поддержка внесения России в список", – заявил немецкий евродепутат Маркус Фербер.

Объявление списка ожидалось на этой неделе, но Еврокомиссия отложила его принятие "по административным и процедурным причинам". По словам представителя Еврокомиссии, решение планируется принять уже в начале следующей недели.

Как пишет газета, если Россия попадет в такой список – это нанесет ей репутационные потери, а также заставит финансовые учреждения проводить дополнительную проверку транзакций, связанных с лицами или организациями с упомянутых территорий, что ведет к повышению расходов.

"Серый список" ЕС обычно соответствует перечню, составленному Группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) – межправительственным органом, созданным для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием средств.

Предыдущий вариант списка, который видела газета, дублировал версию FATF и включал в него Алжир, Анголу, Кению, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу. Из него планировали исключить Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Хотя членство России в FATF было приостановлено через год после ее вторжения в Украину, ожидается, что ряд стран будет блокировать попытки добавить Россию в список FATF.

Недавно писали, что Евросоюз готов объединиться с США и одновременно ввести санкции против России, чтобы заставить хозяина Кремля Владимира Путина пойти на мирные переговоры.

А 5 июня парламент Словакии принял резолюцию, которая призывает членов правительства отказываться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.