В ЕС говорят, что стремятся ввести санкции против России одновременно с США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов объединиться с США и одновременно ввести санкции против России, чтобы заставить хозяина Кремля Владимира Путина пойти на мирные переговоры.

Об этом она сказала в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Сейчас ЕС планирует 18-й пакет санкций против России, и фон дер Ляйен сказала: "Прежде всего мы хотим наложить санкции на российскую энергетику и перекрыть источники финансирования России".

"Мы обсудили, как мы можем ввести европейские и американские санкции одновременно, если Путин не сядет за стол переговоров", – добавила президент ЕК.

После встречи с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в понедельник фон дер Ляйен заявила, что довольна его планами усилить давление на Россию.

В частности, она упомянула двухпартийный законопроект, который предусматривает введение 500-процентных тарифов на товары, импортируемые из стран, которые все еще покупают российские энергоносители и другие товары.

Отвечая на вопрос, чего она ожидает от будущих санкций, фон дер Ляйен сказала: "Итак, если американцы решат ввести санкции, то 500-процентные пошлины будут включены в этот пакет".

Впоследствии представительница Еврокомиссии пояснила, что фон дер Ляйен не имела в виду включение 500-процентных тарифов в 18-й пакет санкций, но подчеркнула, что ЕС располагает другими инструментами.

"Идея заключается в том, чтобы координировать как можно больше. Они (санкции. – Ред.) не могут быть идентичными", – сказала главный пресс-секретарь фон дер Ляйен Паула Пиньо

Как известно, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины и отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.

В Совете ЕС также раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизационную деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.