СМИ: Белый дом пытается помирить Трампа с Маском после публичной ссоры

В Белом доме сообщают о сигналах возможного примирения между американским президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, которые накануне устроили публичную ссору.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Помощники Белого дома, которые пытались убедить президента сдержать свою публичную критику в адрес Маска, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером, чтобы договориться о примирении.

Сам Трамп в телефонном комментарии Politico сказал, что "все в порядке", когда его спросили о ссоре с Маском.

"Все идет очень хорошо, лучше не бывает", – отметил он.

Трамп также начал хвастаться своими рейтингами приверженности, заявив: "Цифры зашкаливают, это самые высокие опросы, которые я когда-либо имел, и я должен идти".

Помощники Трампа посоветовали ему сосредоточиться на бюджетном законопроекте, который и стал причиной спора, и его прохождении через Сенат, а не на конфликте с Маском.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х, которые начались с критического замечания: мол, без его помощи "Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате".

В последующих постах Маск продолжил резко критиковать One Big Beautiful Bill, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Попутно он начал приводить ранние заявления Трампа, где тот, среди прочего, резко критиковал увеличение бюджетного дефицита, сопровождая их саркастическими комментариями вроде: "Где человек, который писал эти слова? Его заменили на клона?"

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!".

Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.