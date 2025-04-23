СМИ: следствие по "взрывным посылкам" в Европе считает инциденты работой российского ГРУ

Немецкие СМИ узнали, что европейские следователи, привлеченные к расследованию инцидентов со "взрывными посылками", считают, что их подстроили российские спецслужбы, а среди завербованных исполнителей есть украинцы.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном исследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Европейские следователи считают, что за серией инцидентов с воспламенением почтовых посылок стоит российское ГРУ, и что к этой операции были привлечены около десятка человек.

Также журналисты установили личности нескольких фигурантов расследования, среди которых – оперативники ГРУ.

Международное расследование инцидентов с посылками сосредоточилось на нескольких случаях: двух пакетах, которые должны были отправляться из Литвы в Польшу, и двух – из Литвы в Великобританию. Одна из "британских" посылок загорелась во время остановки в Лейпциге. Следователи перехватили одну из двух посылок, которые должны были направляться в Польшу. Считают, что во всех четырех были зажигательные устройства на основе магния.

Следователи также заинтересовались посылками из Варшавы в США и Канаду в августе 2024 года, которые могли быть "пробой" перед следующими действиями.

В рамках расследования якобы приходили с обыском к мужчине родом из Украины, проживающему на востоке Германии – из-за контакта с лицом, которое отправляло "взрывные" посылки из Литвы. В общении с журналистами он сказал, что лично не знает того подозреваемого и только по просьбе знакомого раз написал ему в Telegram о том, что посылка потерялась. Украинец пока не в статусе подозреваемого.

В правоохранительных органах предполагают, что операция с посылками работала по принципу "агентурной пирамиды". Россиянин (которого еще не поймали), якобы завербовал онлайн украинца из польского Катовице. Его уже задержали в рамках расследования, а перед тем он получил приговор в Польше за киберпреступность и отмывание денег (на лето 2024 года приговор еще не был финальным, поэтому мужчина был на свободе).

Следователи считают, что завербованный украинец по указанию куратора должен был ехать в Литву, там забрать посылки в указанном месте и активировать таймеры. В конце украинец в Литве передал пакеты некоему Александру. Тот 19 июля 2024 года отправил две посылки под вымышленным именем вымышленным получателям в Лондоне и Бирмингеме через DHL, и еще две – сервисом DPD в Польшу.

Александра из Литвы уже также задержали. Также задержали украинского гражданина Вячеслава, который отправлял "пробные" посылки в Канаду и США. Их обвиняют в диверсионной деятельности по заказу России, хотя и считают мелкими "одноразовыми" агентами.

Следователи также вышли на лиц, которые, вероятно, отвечали за планирование операции.

Россиянина Александра Б. задержали в конце 2024 года в Боснии и Герцеговине. В Польше его обвиняют в "координации актов саботажа", а в БиГ считают, что он мог готовить молдовских граждан устраивать протесты в Молдове.

Также в фокусе внимания – полковник ГРУ Денис Смолянинов, который в декабре 2024 года оказался под санкциями ЕС. Смолянинов якобы еще в 2014 году исследовал вопрос о том, как бы ГРУ могла создать проблемы для воздушного движения путем создания препятствий в коммуникации пилотов с диспетчерами (эти детали немецкие журналисты взяли из расследования центра "Досье" Михаила Ходорковского).

Вскоре перед этим похожие детали узнало агентство Reuters – в материале говорится, что российские спецслужбы причастны к ряду взрывов посылок в странах Европы, а среди завербованных исполнителей были украинцы.

В прошлом году Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщала, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.