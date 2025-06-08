Зеленский: 15 минут с Трампом в Ватикане сделали больше, чем встреча в Овальном кабинете
Президент Владимир Зеленский считает, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане помогла изменить к лучшему их отношения.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ABC News.
Комментируя встречу с Трампом в Овальном кабинете, которая закончилась публичным спором, Зеленский рассказал, что ему "было сложно".
А короткую встречу с Трампом в Ватикане он описал как "хорошую и продуктивную".
"Я хотел бы верить, что у нас (с Трампом. – Ред.) нормальные профессиональные отношения. У меня нет достаточно контактов с президентом Трампом, чтобы говорить, какие у нас человеческие отношения", – отметил президент.
Он также добавил, что хотел бы больше контактировать с американским президентом.
"Нужно время, нужны возможности. 15 минут в Ватикане тет-а-тет сделали больше, чем встреча в большом кругу людей в Овальном кабинете", – отметил Зеленский.
Как известно, встреча Зеленского и Трампа состояласьв Ватикане 26 апреля, когда десятки мировых лидеров прибыли на похороны Папы Римского Франциска.
Между тем в Офисе президента надеются организовать встречу Зеленского с Трампом на полях саммита Группы семи 15-17 июня.