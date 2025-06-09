Немецкие "Зеленые" призывают собирать доказательства для запрета ультраправой "АдГ"

Немецкие "Зеленые" призвали власти разных уровней заняться сбором доказательств, которые бы обосновали угрозы от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и стали достаточным основанием для ее запрета.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

"Зеленые" призвали федеральное правительство и земельную власть создать совместную рабочую группу, которая займется сбором доказательств правоэкстремистской деятельности "Альтернативы для Германии".

"Это позволило бы всем ответственным органам выработать общий подход, который сделает возможным быстрый запрет", – отметили заместитель фракции "Зеленых" в Бундестаге Константин фон Нотц и первый парламентский секретарь Ирене Михалик.

"Мы не можем просто стоять в стороне и наблюдать, как правоэкстремистская партия пытается подорвать нашу демократию буквально на глазах, пропагандирует раскол в обществе, и при этом получает бюджетное финансирование", – подчеркнули они.

В партии отметили, что считают доклад Федерального офиса по защите конституции важным краеугольным камнем для потенциального запрета "АдГ".

Напомним, в нем партию классифицировали как подтвержденно правоэкстремистскую – однако из-за поданной апелляции приостановили это решение.

В то же время в коалиции мнения относительно запрета "АдГ" расходятся. В частности, лидер СДПГ и министр финансов Ларс Клингбайль готов к такой дискуссии, но министр внутренних дел от ХДС Александр Добриндт настроен скептически и считает, что новой классификации от Федерального офиса по защите конституции недостаточно для обоснования запрета.

Канцлер Фридрих Мерц также скептичен относительно запрета ультраправой "Альтернативы для Германии".

Инициировать процедуру могли бы либо федеральное правительство, либо Бундестаг, либо Бундесрат через обращение в Федеральный конституционный суд.

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