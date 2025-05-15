Мерц скептичен относительно запрета ультраправой "Альтернативы для Германии"

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил предостережение относительно возможного запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом он сказал в интервью Die Zeit, пишет "Европейская правда".

В течение нескольких месяцев межфракционная группа работает над законопроектом о запрете партии "Альтернатива для Германии". Одновременно тысячи людей регулярно выходят на демонстрации против ультраправой партии. Однако Мерц скептически относится к процедуре запрета "АдГ".

"Я всегда внутренне противился тому, чтобы из центра Бундестага проводить процедуру запрета. Это слишком напоминает мне устранение политических конкурентов", – заявил он в интервью.

По словам Мерца, для запрета партии должна быть доказана ее "агрессивная борьба" против либерально-демократического строя. Обязанность доказывания, как правило, лежит на государстве, а это, по его словам, требует времени.

Мерц раскритиковал отношение предыдущего правительства к отчету Федерального ведомства по охране конституции о партии "Альтернатива для Германии". Он заявил, что "недоволен ходом этой процедуры". "Предыдущее правительство без объективной проверки представило отчет, который одновременно классифицирован как секретный", – сказал Мерц.

"Я не знаком с содержанием этого отчета и, честно говоря, не хочу знакомиться, пока Министерство внутренних дел не сделает его оценку. Это займет несколько недель и месяцев", – добавил Мерц.

Призывы к запрету партии усилились после того, как в начале мая Федеральный офис по охране конституции начал классифицировать "АдГ" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию.

Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору.

Однако впоследствии ведомство приостановило классификацию, пока "АдГ" продолжает судебный процесс.

Подробнее читайте в статье: Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию.